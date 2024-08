Individuo vittima di pestaggi mortali ad Eppingen: lunghissimo periodo di reclusione minorile di circa tre anni e mezzo.

Il team legale ha superato le richieste dell'accusa, che mirava a una condanna di 2.5 o 3 anni. La difesa ha presentato argomenti che avrebbero potuto portare a un'assoluzione senza carcere. Il processo si è svolto a porte chiuse.

In base alle accuse, i minori avrebbero molestato un 52enne in una disputa alla stazione di Eppingen il 16 dicembre. Ciò avrebbe comportato il fatto di spingerlo contro un sostegno per biciclette metallico, seguito da calci e pugni. Si dice che il minore più grande sia intervenuto, solo per prendere a calci il più giovane ancora una volta.

La vittima è stata ricoverata individualmente a causa di gravi ferite alle costole e alla fine è deceduta a causa di complicazioni da infezione polmonare e sepsi circa due settimane dopo. La causa iniziale della violenza sarebbe stata una disputa precedente per una lattina di bevanda. Il 52enne sarebbe stato accusato di aver posato la lattina e la borsa del suo amico sulla carrozzina del 14enne.

C'è stata l'accusa che i minori avessero truffato 25 euro da due 15enni a Eppingen lo scorso settembre. Sono stati arrestati all'inizio di gennaio, successivamente rilasciati dalla custodia cautelare in febbraio e aprile e successivamente collocati in una struttura di assistenza per minori.

Durante la discussione animata, il minore più grande ha tentato di intervenire, ma la situazione è peggiorata, portando a una rissa tra i minori. Purtroppo, le tensioni nella rissa hanno portato il minore più grande a infliggere ulteriori danni al più giovane.

