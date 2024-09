- Individuo sulla strada senza permesso valido - L'ufficiale delle forze dell'ordine riconosce l'individuo

Un uomo di mezza età, 56 anni, è stato fermato due volte in poco tempo per guida senza patente dallo stesso agente di polizia federale. Il primo episodio è avvenuto a maggio e il secondo di recente, durante un pattugliamento vicino al confine danese a Harrislee (circondario di Schleswig-Flensburg). L'agente ha notato che l'uomo stava guidando un furgone con targa danese e la polizia federale ha reso noto questo fatto il mercoledì successivo. Dopo aver verificato, hanno scoperto che la sua patente era stata revocata nel 2018.

Nonostante ciò, l'uomo non ha mostrato alcuna remora e ha ripreso a guidare - almeno sul territorio tedesco. Ha ammesso alla polizia di aver utilizzato il veicolo solo su questo lato del confine. La preoccupazione di incorrere in sanzioni più severe in Danimarca per la guida senza patente sembra averlo dissuaso dal attraversare i confini con le sue attività illecite.

Gli è stato aperto un altro procedimento penale per guida senza patente e un ufficio del procuratore distrettuale stava attivamente cercando il suo indirizzo, avendo avviato un'indagine sulla sua posizione a causa dello stesso reato. Gli è stato proibito di continuare il viaggio e ha scelto di camminare invece.

Nonostante la revoca della sua patente nel 2018, l'uomo ha continuato ad utilizzare un tipo diverso di permesso, probabilmente uno tedesco, per guidare all'interno del territorio tedesco. Alla luce delle indagini in corso e delle possibili sanzioni più severe in Danimarca, ha deciso di limitare le sue attività illecite ai confini tedeschi.

