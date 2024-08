- Individuo sottoposto a procedimento giudiziario, con il trasporto di sostanze illecite

Gli agenti delle forze dell'ordine hanno scoperto sostanze illecite su un individuo diretto al tribunale regionale di Guenzburg. L'uomo di 48 anni stava per partecipare a una udienza in tribunale di venerdì, come hanno dichiarato le autorità.

Durante il controllo delle borse, gli ufficiali hanno rilevato una piccola quantità di anfetamine, secondo il portavoce del dipartimento di polizia. Di conseguenza, l'uomo ora è accusato di possesso illegale di droga.

La scoperta di sostanze illecite sull'individuo ha sollevato sospetti di attività criminali. A causa del possesso di anfetamine, l'uomo potrebbe ora affrontare accuse oltre all'udienza in tribunale.

