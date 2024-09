- Individuo sottoposto a molestie razziali da parte di una folla in un hub di transito.

Alla stazione di Niederndodeleben, una donna di origine afghana ha incontrato una situazione ostile. In un normale giorno lavorativo di mercoledì, durante il suo viaggio di ritorno a casa, è stata avvicinata da un gruppo. Secondo l'ultimo aggiornamento della polizia, l'incidente è iniziato quando un'altra donna ha chiesto informazioni sulla sua origine. Successivamente, la donna è stata afferrata dal gruppo. La vittima e tre uomini hanno poi aggredito fisicamente la donna afghana. Uno dei aggressori ha urlato insulti razzisti, esprimendo il suo malcontento per la presenza di stranieri. La donna ha riportato lievi ferite nell'aggressione. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per aggressione aggravata e stanno cercando testimoni oculari. L'evento si sarebbe verificato nel pomeriggio di mercoledì.

La situazione ostile alla stazione ha comportato elementi di crimine, in quanto ha portato a un'aggressione aggravata. Le autorità stanno indagando su questo crimine, che includeva un'aggressione fisica e insulti razzisti rivolti alla vittima a causa della sua origine straniera.

