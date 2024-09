- Individuo sotto processo per aver pugnalato un vicino di casa.

Un uomo di Mannheim, apparentemente alle prese con problemi di salute mentale, è sotto inchiesta per aver accoltellato e picchiato a morte il suo vicino anziano. Si trova attualmente sotto processo presso il tribunale regionale di Mannheim. L'uomo di 43 anni è anche accusato di aver aggredito una coppia nello stesso edificio, come annunciato dal tribunale in base alle accuse.

L'accusa ritiene che l'uomo tedesco possa soffrire di schizophrenia paranoide e abbia agito in uno stato di grave incapacità di intendere e di volere. Pertanto, hanno proposto il suo ricovero in una struttura psichiatrica.

Secondo il tribunale, l'uomo di Mannheim ha suonato il campanello del suo vicino di 70 anni poco prima del Natale 2023. Poi avrebbe aggredito la donna con un coltello, seguito da un martello. La donna è tragicamente morta a causa delle sue ferite.

Aggredire una coppia nello stesso edificio

Lo stesso giorno, l'imputato avrebbe fatto irruzione in un altro appartamento dello stesso edificio attraverso una finestra rotta e aggredito una coppia con un coltello. Si dice che abbia ripetutamente picchiato l'uomo e lo abbia ferito con il coltello. Quando la donna ha cercato di aiutare il marito, avrebbe suppostamente accoltellato anche lei nel busto superiore. L'uomo ferito e un testimone che è stato allertato dalle grida di aiuto sono stati in grado di impedire all'aggressore di continuare l'aggressione.

L'imputato è stato precedentemente ricoverato in una struttura psichiatrica dal tribunale regionale di Mannheim, ma il portavoce del tribunale ha inizialmente rifiutato di rivelare i motivi. Al momento si trova in cura psichiatrica temporanea. Un verdetto è atteso per il 31 ottobre.

Notizie del 28.12.2023

