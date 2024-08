- Individuo sostiene incidente ferroviario annullata sentenza da BGH

Il Tribunale Regionale Superiore ha annullato una sentenza del Tribunale Locale di Francoforte a causa di un aggressione fisica dannosa. L'incidente è avvenuto all'alba del 2022 alla stazione della S-Bahn di Francoforte-Roedelheim. Un uomo ha spinto il suo avversario, dopo una discussione, sui binari del treno mentre un S-Bahn stava arrivando. Fortunatamente, la vittima è sopravvissuta con gravi ferite e il treno è riuscito a fermarsi in tempo. I due uomini, che erano sotto l'influenza di alcol, avevano avuto una discussione per motivi sconosciuti.

Nella sua sentenza dell'estate del 2023, il tribunale ha imposto all'imputato un ricovero a vita in una struttura psichiatrica. I giudici hanno tenuto conto dell'aggressione fisica dannosa, nonché della mancanza di colpevolezza dell'imputato.

In conformità con la FG di Karlsruhe, un tale ricovero può essere imposto solo "se è inequivocabilmente stabilito che l'individuo da ricoverare non era colpevole o parzialmente colpevole a causa di un disturbo psicologico al momento del crimine, e il crimine è stato commesso a causa di questo". Questa condizione deve essere mantenuta per un periodo prolungato per sostenere una previsione di pericolosità. In linea principale, un tale ricovero è vietato "se l'esclusione o la sostanziale riduzione della colpevolezza non è dovuta a un disturbo di lunga durata, ma piuttosto all'uso attuale di sostanze inebrianti, principalmente alcol".

Il caso viene rimesso al Tribunale Locale di Francoforte.

La sentenza non soddisfa questi standard, ha concluso il tribunale. Il Tribunale Locale non ha sufficientemente escluso "che la capacità di controllo notevolmente ridotta al momento del crimine fosse dovuta a un mix del disturbo psicologico dell'imputato e all'influenza dell'alcol fino a 2,39 per mille al momento del crimine". È stata anche presa in considerazione la dichiarazione dell'imputato di non essere alcolizzato.

"Il caso richiede un nuovo processo e una decisione da parte del tribunale di primo grado", ha spiegato la FG. Pertanto, il caso viene rimesso al Tribunale Locale di Francoforte.

