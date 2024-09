Individuo sospettato rivelato in relazione al tentativo di assassinio di Trump

Una persona armata di fucile d'assalto si è nascosta tra i cespugli vicino al campo da golf di Trump. Il personale di sicurezza ha notato la canna del fucile e ha risposto con colpi di arma da fuoco. Questo presunto aggressore è stato successivamente catturato e identificato.

L'FBI sta indagando su un sospetto tentato omicidio ai danni di Trump, dopo il suo arresto vicino al suo campo da golf in Florida. La figura repubblicana ha cercato rifugio a Palm Beach dopo l'incidente. Intorno alle 1:30 PM ora locale (7:30 PM CEST) di una domenica, il Servizio Segreto ha rilevato la canna di un fucile che spuntava dai cespugli situati ai confini della proprietà. La polizia ha dichiarato che Trump stava giocando a golf a circa 400-500 iarde (circa 370-460 metri) di distanza durante questo episodio, come dichiarato dal vicesceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw.

Quando il Servizio Segreto ha risposto, il sospetto ha tentato di fuggire. Il personale di sicurezza ha rapidamente catturato l'uomo su una strada vicina. Tuttavia, rimaneva incerto come e se il sospetto fosse a conoscenza della sessione di golf di Trump. Vari mezzi di comunicazione degli Stati Uniti hanno poi reso noto l'identità del sospetto. Secondo il New York Times, citando fonti della polizia, il sospetto è un uomo di 58 anni del North Carolina recentemente trasferitosi alle Hawaii. Tuttavia, le autorità non hanno confermato ufficialmente queste informazioni.

Il sospetto avrebbe espresso il suo sostegno alla battaglia difensiva dell'Ucraina contro la Russia sulla piattaforma X più volte. I suoi post nei giorni seguenti all'invasione della Russia dell'Ucraina nel 2022 hanno rivelato una predilezione per il linguaggio violento, secondo il Times. "Sono PRONTO A VOLARE A KRAKOW E ANDARE AL CONFINE DELL'UCRAINA PER ISCRIVERSI, PER LOTTARE E PER MORIRE", ha scritto il sospetto, secondo il giornale. Di conseguenza, i suoi account X e Facebook sono stati sospesi. I suoi post sembravano incoraggiare i recluti per lo sforzo bellico ucraino. Le autorità si sono rifiutate di commentare su questa questione.

"Io non so cosa sia successo in Florida e spero che non si stiano esagerando le cose", ha dichiarato il figlio del sospetto a CNN. "È un buon padre e una persona fantastica". Fox News ha riferito che il sospetto aveva una storia di dispute legali.

Le indagini sull'ipotetico tentato omicidio del candidato presidenziale degli Stati Uniti, Donald Trump, durante le elezioni del 2024, hanno attirato molta attenzione. In questo contesto di alta sicurezza, Trump ha continuato la sua sessione di golf vicino al suo campo da golf in Florida.

