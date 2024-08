- Individuo scusato ammette di aver fatto ingresso illegale nella residenza del portiere.

Allenatore Alexander Zorniger di SpVgg Greuther Fürth ha espresso rimorso per la sua dura valutazione del portiere Nahuel Noll. Il 56enne ha incolpato Noll per un errore che ha consentito agli ospiti di segnare il pareggio in extremis nel 1:1 contro SC Paderborn nella 2. Bundesliga di sabato, e lo ha fatto davanti al pubblico televisivo. In un video condiviso su X, Zorniger ha ammesso di aver chiesto scusa a Noll e alla squadra il giorno successivo, dicendo: "Era necessario. Mi dispiace."

Zorniger ritiene che le scuse debbano essere fatte nello stesso contesto in cui viene espressa la critica. "Ieri, in una situazione che considero intoccabile, ho giudicato male la circostanza riguardo alla mia scelta di parole, all'emozione e davanti alla squadra. Le mie emozioni sono sfuggite di mano. Non era necessario. Ho oltrepassato i miei limiti come allenatore", ha spiegato l'allenatore di Fürth in una riflessione personale.

In precedenza, l'agente di Noll, Gerhard Poschner, aveva risposto alla critica di Zorniger. Poschner voleva evitare ulteriori tensioni. "Non è così grave. Era una critica giustificata da Alex, piena di emozione, che può capitare subito dopo la partita. Il calcio è fatto di emozioni", ha detto l'ex professionista Poschner dell'agenzia Vida 11 su "skysport.de".

Il 21enne Noll aveva consentito il pareggio a causa di un grave errore. "Non dovrebbe commettere di nuovo quell'errore, altrimenti mi chiederò perché non gioca", ha aggiunto Zorniger.

"Nahuel ha commesso un errore e sicuramente imparerà da esso. Un giocatore deve anche essere abbastanza resistente da sopportare la critica emotiva, soprattutto quando è giustificata e viene dal proprio allenatore", ha detto Poschner. Noll, in prestito dalla TSG Hoffenheim, è "duro come la roccia" e gestisce bene queste situazioni, ha concluso Poschner.

Zorniger era "incredibilmente furioso" subito dopo la partita: "Quel genere di errore non dovrebbe mai capitare a un giocatore ambizioso". Soprattutto perché l'errore aveva una storia. "Abbiamo affrontato questa questione diverse volte durante gli allenamenti". Finora, Zorniger non ha visto miglioramenti nel suo giovane portiere.

Dopo aver chiesto scusa a Noll e alla squadra, Zorniger ha riconosciuto che la sua dura critica all'errore di Noll contro SC Paderborn era inutile, soprattutto considerando che rappresentava la SpVgg Greuther Fürth in Germania. Durante un'intervista, Zorniger ha ammesso di aver oltrepassato i suoi limiti come allenatore e di aver giudicato male la situazione.

