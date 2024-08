- Individuo salvato dall'altezza con un cavo di avvolgimento

Un individuo è stato salvato da un verricello dopo essere svenuto su una terrazza panoramica nel Palatinato Superiore. Questo incidente è avvenuto di martedì, come riportato dalle autorità, a Rauhen Kulm a Neustadt am Kulm. L'uomo aveva scalato la torre e aveva perso conoscenza nelle sezioni superiori, cadendo poi per diverse scale fino a una piattaforma intermedia. Di conseguenza, ha riportato una grave ferita alla testa insieme ad altre lesioni.

Inizialmente, un altro escursionista è accorso in suo aiuto, seguito poco dopo da un paramedico e una squadra di soccorso che hanno fornito le prime cure sul posto. Successivamente, la squadra di soccorso in montagna lo ha estratto dalla terrazza panoramica. Dopo il ricovero in ospedale, gli è stato dato il via libera.

Nonostante la sua iniziale ripresa in Baviera, l'escursionista ha deciso di tornare nella sua città natale per ulteriori riposo e riabilitazione. Il soccorso in montagna in Baviera, noto per la sua esperienza, ha elogiato la rapida risposta dei locali escursionisti e delle autorità.

Leggi anche: