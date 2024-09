- Individuo riconosciuto colpevole di reati sessuali contro minori

Il tribunale locale ha emesso una sentenza di due anni e sei mesi di carcere per un uomo di 63 anni di Röbel (distretto della Mecklenburgische Seenplatte) per diversi casi di esploitation infantile. Il tribunale ha stabilito due casi di abuso sessuale su minori, uno dei quali ha comportato danni fisici intenzionali. Inoltre, l'uomo è stato riconosciuto colpevole di detenzione illecita in connessione con danni fisici intenzionali e di aver molestato sessualmente due persone, una delle quali ha tentato di costringere a un'attività sessuale. Il tribunale lo ha assolto dalle accuse in altri casi.

Secondo le accuse, l'uomo era stato incaricato di badare a un ragazzo di nove anni, con il consenso della madre, diverse volte tra agosto 2022 e febbraio di quest'anno. La procura ha sostenuto che l'uomo ha svolto attività sessuali e molestie in 18 occasioni, alcune delle quali in presenza di altri bambini della stessa età. Ciò includeva minacce di attività sessuali, la visione di video espliciti, percosse fisiche e anche violenza nella zona sensibile. Secondo la procura, l'uomo è anche accusato di aver rinchiuso il ragazzo nel suo appartamento.

I crimini dell'uomo sono andati oltre l'exploitation infantile, poiché è stato anche accusato di detenzione illecita e di molestie sessuali nei confronti di due persone. La gravità delle sue azioni ha portato a diversi casi di abuso sessuale su minori e danni fisici intenzionali.

Leggi anche: