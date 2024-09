Individuo proveniente da Sarstedt residente in un accogliente per rifugiati

In pieno Bassa Sassonia, si è verificato un tragico incidente per le strade, che ha causato la morte di un uomo di 61 anni. Secondo l'ufficio del procuratore locale, il sospettato in questo caso è un residente di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, che la vittima stava gestendo.

Gli eventi si sono svolti lunedì sera a Sarstedt, dove le forze speciali hanno catturato il sospettato in una proprietà aziendale. La procura di Hildesheim ha fornito ulteriori dettagli, dichiarando che il sospettato è un cittadino iracheno che risiede nell'hotel, che funge da centro di accoglienza per richiedenti asilo. Anche la vittima, secondo quanto riportato dal quotidiano "Bild", aveva un background migratorio.

Si ipotizza che i due si conoscessero. Un portavoce della procura ha confermato: "Presumiamo che si conoscessero". Tuttavia, non è stata identificata alcuna motivazione legata all'Islam.

Le autorità sono state in grado di localizzare il sospettato grazie alle testimonianze oculari e alle analisi di una telecamera di sorveglianza vicina. La dichiarazione ha indicato: "Stando alle attuali informazioni, il sospettato sarebbe stato coinvolto in una discussione con l'uomo di 61 anni e subsequently lo avrebbe accoltellato".

Un coltello è stato rinvenuto vicino alla scena del crimine, ma non è chiaro se fosse l'arma del delitto. Il sospettato di 35 anni è attualmente in custodia. Le autorità hanno richiesto un ordine di detenzione.

L'incidente di accoltellamento di Solingen ha scatenato un acceso dibattito, incluso il dibattito sull'estensione del divieto di portare coltelli in spazi pubblici. Il governo federale ha delineato diverse modifiche alle regolamentazioni sulle armi. In futuro, i divieti di portare coltelli sono attesi in eventi locali, manifestazioni sportive e simili raduni pubblici.

L'attacco con il coltello a Solingen è un incidente separato, ma ha anche sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. L'attacco a Sarstedt, che ha causato la morte di un uomo di 61 anni, è sotto indagine poiché si presume che il sospettato e la vittima si conoscessero.

Leggi anche: