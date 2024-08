- Individuo presumibilmente coinvolto nel PKK arrestato a Francoforte

Le autorità tedesche hanno fermato un individuo sospettato di far parte del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) bandito all'aeroporto di Francoforte. Secondo le autorità di Karlsruhe, questa persona era in custodia in Italia dal metà giugno, a seguito di un mandato di arresto europeo. È stata quindi trasferita in Germania, accusata di far parte di un'organizzazione terroristica straniera.

Questo cittadino turco è sospettato di aver fatto parte a tempo pieno del PKK dal gennaio 2014 al luglio 2015, come hanno rivelato le autorità tedesche. In tale capacità, avrebbe svolto le consuete responsabilità di leader di settore, inclusi l'organizzazione di eventi e riunioni di propaganda, il dare ordini e il sorvegliare l'esecuzione dei compiti assegnati ai quadri e agli attivisti sottoposti.

L'individuo è stato arrestato dalle autorità tedesche al suo arrivo all'aeroporto di Francoforte di venerdì. È stato quindi portato davanti a un giudice del Tribunale Federale il sabato successivo, che ha emesso il mandato di arresto. L'individuo è ora in custodia.

Le autorità tedesche considerano il PKK un'organizzazione terroristica straniera responsabile di numerosi attentati e attacchi in Turchia. Il PKK è stato proibito di operare in Germania dal 1993.

Dopo il trasferimento dall'Italia, l'individuo, accusato di essere un membro del PKK, ora affronta accuse in Germania. Nonostante il PKK sia bandito in Germania dal 1993, le presunte attività di questa persona hanno portato al suo arresto.

