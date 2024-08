- Individuo ora accusa ex coniuge di incidente di accoltellato - Badenberg sostiene sanzioni più severe

Una donna è stata apparentemente uccisa dal suo ex coniuge con un coltello, portando il ministro della Giustizia di Berlino, Felor Badenberg della CDU, a sostenere misure di protezione più severe contro la violenza domestica. Badenberg ha dichiarato al "Tagesspiegel" (venerdì) che, poiché la violenza domestica sta aumentando, lo stato dovrebbe avere capacità di intervento più sostanziali di quelle attualmente disponibili. Gli ordini restrittivi e le direttive di non contatto spesso non producono i risultati desiderati.

Successivamente, Badenberg ha suggerito l'utilizzo di braccialetti elettronici. Se il partner violento ignora la distanza prescritta, la donna sarebbe avvertita tramite un segnale.

In una serata di mercoledì, una donna di 36 anni, madre di quattro figli, è stata apparentemente uccisa dal suo ex marito con un coltello nel distretto di Zehlendorf a Berlino. L'uomo di 50 anni è stato arrestato.

All'inizio, la polizia presume che si tratti di un crimine passionale, spesso chiamato femminicidio; un uomo che cerca vendetta sulla sua ex moglie che lo ha lasciato, come ha detto un portavoce dell'ufficio del procuratore alla dpa.both the suspect and the victim were from Lebanon.

L'Ufficio del Procuratore Generale di Berlino ha dichiarato, attraverso X, che è stato emesso e eseguito un "mandato di detenzione per omicidio con motivi bassi". L'imputato è ora in custodia.

L'incidente tragico ha suscitato preoccupazioni tra le donne in situazioni simili. Esprimono la necessità di misure di sicurezza più complete per prevenire simili incidenti in futuro.

La morte della madre ha sottolineato la necessità di leggi e applicazione più severe contro la violenza domestica, particolarmente in casi che coinvolgono immigrati comeboth the victim and the suspect.

