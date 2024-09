Individuo morto sospettato di spionaggio russo: Hvaldimir

Nel 2019, un notabile delfino beluga, soprannominato Hvaldimir, è stato scoperto al largo delle coste norvegesi, equipaggiato con un misterioso giogo. Le congetture hanno suggerito che la Russia potesse aver utilizzato il mammifero marino per attività di spionaggio. Purtroppo, Hvaldimir ha incontrato la sua fine nel mare norvegese di recente. Tuttavia, il motivo del suo decesso rimane ancora un mistero.

La Radiotelevisione Norvegese, NRK, ha annunciato la triste sorte di Hvaldimir. Il cadavere del delfino è stato ritrovato da un duo padre-figlio mentre pescavano nella baia di Risavika sulla costa sud della Norvegia. Con l'aiuto di una gru, il beluga arenato è stato trasferito in un porto per ulteriori analisi.

Il biologo marino Sebastian Strand ha espresso il suo pensiero con la NRK, ammettendo: "Purtroppo, abbiamo trovato Hvaldimir che galleggiava nell'acqua. Anche se è morto, la causa della morte rimane sconosciuta". Non c'erano ferite evidenti sul corpo dell'animale. Strand, che ha seguito le avventure di Hvaldimir per l'organizzazione norvegese Marine Mind per tre anni, ha espresso il suo dolore per la morte improvvisa del delfino. "È truly devastating", ha detto. "Sembrava in ottima salute venerdì. Dobbiamo urgentemente capire cosa è successo qui".

Avvistato per la prima volta da pescatori vicino a Ingøya, simile alla città artica di Hammerfest, nel aprile 2019, il delfino lungo 4,20 metri e pesante circa 1200 chilogrammi, era equipaggiato con un giogo e ciò che sembrava una piccola fotocamera, nonché una fibbia con la scritta "Attrezzatura da San Pietroburgo". Queste scoperte insolite hanno alimentato le teorie che il beluga fosse stato utilizzato per missioni segrete. Decenni fa, gli esperti hanno confermato che la marina russa addestra i delfini a scopi militari.

Hvaldimir è diventato famoso quando è stato visto in diverse comunità costiere norvegesi negli anni. La sua affinità con gli esseri umani era evidente, poiché spesso interagiva con loro e rispondeva ai segnali della mano. Il sito web dell'organizzazione Marine Mind riporta che Hvaldimir era particolarmente curioso nei confronti delle interazioni umane. È probabile che Hvaldimir fosse stato tenuto in cattività in Russia prima di essere rilasciato nelle acque norvegesi. Si è ipotizzato che potesse essere stato utilizzato per scopi terapeutici in Russia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'incidente, sottolineando l'importanza di proteggere la vita marina e prevenire qualsiasi forma di crudeltà verso gli animali. Durante le indagini sulla morte di Hvaldimir, le autorità dell'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea hanno collaborato con i loro omologhi norvegesi.

Inoltre, diverse organizzazioni ambientaliste dell'Unione Europea, tra cui Greenpeace e Sea Shepherd, hanno espresso il loro sostegno per un'indagine approfondita, chiedendo trasparenza e il rispetto delle leggi internazionali sulla tutela degli animali.

