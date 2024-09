- Individuo lancia insulti razzisti e attacca autorità pubbliche

A una celebrazione del vino locale di Oberkirch, nel distretto di Ortenau, una persona è accusata di urlare insulti razzisti offensivi. L'evento non ha registrato vittime, come confermato da un rappresentante della polizia. Quando il 39enne ha iniziato a gridare parole denigratorie, gli agenti di polizia avrebbero intervenuto chiedendogli di smettere. Successivamente, si è spostato a un altro tavolo e ha continuato a urlare. Gli agenti hanno tentato di arrestarlo, ma lui ha reagito in modo aggressivo e avrebbe avanzato verso di loro, agitando il braccio. Dopo l'arresto, è stato accusato di aver insultato e minacciato gli ufficiali durante il trasporto alla stazione di polizia.

Di seguito è riportata una lista di potenziali accuse che l'individuo potrebbe affrontare, alla luce delle sue azioni: aggressione a un ufficiale e discorso d'odio.

