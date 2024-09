- Individuo intitolato: Christian Tischner, il trionfante vincitore della canna da pesca

A Erfurt's schermi si accendono di luci blu mentre Hoecke esulta con le braccia alzate, i suoi sostenitori lo acclamano. La AfD della Turingia festeggia il loro candidato principale, previsto come forza dominante nelle elezioni regionali di domenica, che sta Performing eccezionalmente bene tra gli elettori lì rispetto agli anni precedenti.

Tuttavia, la celebrazione potrebbe essere prematura, poiché una scena contrastante si sta svolgendo a circa un'ora e mezzo di distanza, a Greiz. Era qui che Hoecke aveva cercato di ottenere un mandato diretto, cercando di zittire coloro che all'interno del partito avevano speculato che la AfD potrebbe guadagnare più elettori civici senza di lui.

Purtroppo per Hoecke, questo piano non si è materializzato. Invece, il candidato della CDU Christian Tischner è uscito vittorioso, infliggendo a Hoecke un colpo significativo nella sua capacità di leader dello stato. Come è successo questo?

Hoecke si aspettava una vittoria facile a Greiz

Hoecke risiede nell'Eichsfeld e non ha mai avuto una possibilità realistica di vincere il mandato diretto lì, data la sua forte base conservatrice cattolica che sostiene costantemente i candidati della CDU. Riconoscendo questo, ha scelto strategicamente di concorrere a Greiz II per "ragioni tattiche elettorali", secondo il consiglio di stato della AfD.

Inizialmente, sembrava che la sua ipotesi fosse corretta, poiché il 37% degli elettori ha votato per la AfD, superando la CDU. Tuttavia, è stato Tischner alla fine a reclamare la vittoria.

Tischner ha scoperto una strategia anti-Hoecke?

Il giorno dopo le elezioni, Tischner ha insistito sul fatto di non aver scoperto una strategia anti-Hoecke. Invece, ha creduto di aver trovato una formula per connettersi con gli elettori a livello personale.

Durante la campagna, Tischner si è preoccupato che la conversazione si fosse spostata sull'Hoecke, lasciando poco spazio per discutere delle questioni della Turingia. Questo nonostante i suoi sforzi deliberati per non menzionare il nome di Hoecke durante le conversazioni.

Interessantemente, il perdente delle elezioni ha osservato i risultati in una piccola birreria di Greiz con alcuni compagni fidati, circondato da birra di Greiz, bersagli e TV. Tischner era a Greiz, mentre Hoecke era altrove.

Due giorni prima delle elezioni, Hoecke aveva organizzato un tour in moto, mostrando il suo outfit con dozzine di motociclette Simson. Tuttavia, se n'è andato presto, senza arrivare alla manifestazione di chiusura.

Nel frattempo, Tischner si è fermato sotto l'ombrello della CDU, interagendo con gli elettori locali nei supermercati, nelle piazze del mercato e nelle zone pedonali. Ha offerto senape della Turingia agli elettori come segno di gratitudine e ha evidenziato i suoi successi nel distretto, tra cui il finanziamento per i progetti locali.

"Le persone vogliono qualcuno che ascolti e agisca sulle loro esigenze locali", ha menzionato Tischner. "Se i politici si concentrassero di più sul consegnare i risultati a livello locale, potremmo non avere così tanti problemi con i voti di protesta per la AfD".

Possibili buone notizie per i partiti tradizionali

Se l'analisi di Tischner è corretta, potrebbe essere un segnale positivo per i partiti storici. Costruendo una connessione più forte con i loro costituenti, potrebbero riuscire a contrastare la destra estremista ancora una volta.

Ma è così semplice?

Tischner ha suggerito un'altra possibile ragione.ever since the Solingen incident, his campaign has centered on immigration. Tischner ensured that Hoecke was never given the opportunity to capitalize on this topic. "Politicians exist to serve the people, not for personal gain," the CDU politician stated.

Tischner's parents had spent their entire lives working as cleaners and in construction. He acknowledges that it can be difficult to explain to many pensioners why migrants in Germany could immediately access social benefits, and why, in some instances, new arrivals misbehave at public facilities. Politicians must take these issues seriously if they want to maintain public support.

Hoecke non era presente alla revisione delle elezioni

Interessantemente, Hoecke non ha partecipato alla revisione delle elezioni. Tischner e Hoecke condividono un legame comune: entrambi erano insegnanti di storia. Tischner believes this is the crucial difference between him and Hoecke. "I can't justify Hoecke's nationalist speeches from a historical perspective," Tischner explained, expressing his opinion since 2014, when Hoecke first entered the state parliament. Invoking sentences such as "African expansion type" and labeling the Berlin Holocaust Memorial as "a monument of shame" have become increasingly isolating for Hoecke within his party. Many younger AfD representatives seek to push Hoecke to the background and make the party more conservative.

Observers noticed a potential decrease in Höcke's influence within the AfD during their election analysis on Monday morning. Rather than the Thuringian state leader himself, it was his deputy, Stefan Möller, who examined the election results within the party headquarters. Interestingly, Möller secured a direct mandate in his own constituency.

