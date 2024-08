- Individuo intimida il partner - intervento della SEK a Merseburg

Durante una missione segreta a Merseburg, situata nella regione della Saale, le autorità hanno arrestato un individuo di 22 anni accusato di aver imprigionato il suo compagno in un'unità residenziale. Questo individuo è anche accusato di aver aggredito fisicamente la donna di 23 anni e di aver fatto ripetute minacce di usare la forza, come riferito dalla polizia di Halle (Saale). Le indagini preliminari suggeriscono che il benessere della donna fosse in grave pericolo, giustificando l'invio di una squadra di risposta specializzata nella metropoli del sud della Sassonia-Anhalt.

La polizia ha ricevuto informazioni sull'ipotetico pericolo in un edificio comunale intorno a mezzogiorno. In serata, il sospetto è stato catturato mentre usciva dall'appartamento e portato in custodia. Il 22enne è sotto indagine per i reati di sequestro di persona, aggressione e intimidazione. La vittima è stata portata in un ospedale con ferite lievi e sono state istituite misure di protezione obbligatorie. Ulteriori dettagli sono rimasti sconosciuti.

