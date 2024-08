- Individuo in detenzione, sospettato di omicidio

Dopo un presunto omicidio nel distretto di Oberhavel nella regione di Löwenberger Land, le autorità hanno emesso un mandato di arresto per due individui. La polizia ha inoltre rivelato l'identità della vittima presunta, un 48enne residente nella zona degli appartamenti del distretto di Falkenthal. Si presume che i due, entrambi di 53 e 55 anni, avessero una relazione con l'uomo.

Nel pomeriggio di un certo mercoledì, si dice che i due sospetti siano stati arrestati dagli investigatori. I dettagli iniziali sulla loro identità erano elusivi. Il martedì precedente, il corpo del 48enne era stato trovato in un complesso residenziale a Falkenthal. L'indagine per omicidio è ancora in corso.

Il mandato di arresto emesso per i due individui in relazione al presunto omicidio è stato eseguito nel pomeriggio di un certo mercoledì. Successivamente, sono stati portati in tribunale per il loro ruolo nel caso.

