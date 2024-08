- Individuo in custodia in U-Hold dopo aver accoltellato il padre di Lamine Yamal.

Quattro individui sotto indagine sono collegati all'inchiesta riguardante l'incidente di accoltellamento che ha lasciato Mounir Nasraoui, padre del famoso campione di calcio spagnolo Lamine Yamal, in condizioni critiche. Come riportato da diversi mezzi di informazione, un tribunale ha ordinato la detenzione per uno dei sospetti. I rimanenti tre individui arrestati dopo l'incidente sono stati rilasciati su cauzione da un giudice a Mataró. I potenziali reati a loro carico vanno dall'omicidio tentato all'incitamento o all'aiuto in tale atto.

Le condizioni della cauzione proibiscono ai sospetti di interagire o avvicinarsi alla vittima, Mounir Nasraoui. Secondo "La Vanguardia", gli individui implicati sono tutti di origine spagnola e appartengono alla stessa famiglia.

Una lite tra Nasraoui e i vicini a Mataró, a circa 30 chilometri a nord-est di Barcellona, è avvenuta un mercoledì dopo che lui era stato apparentemente spruzzato con l'acqua da un balcone da un bambino.

Mounir Yamal's father was ambushed?

Nasraoui ha dichiarato alla polizia che i sospetti hanno organizzato un agguato per lui quella sera. Lo hanno attirato in un parcheggio con la scusa di cercare la riconciliazione, lo hanno attaccato improvvisamente e gli hanno inflitto ferite, secondo "La Vanguardia".

Nasraoui ha subito due profonde ferite all'addome e una al petto. È riuscito a lasciare l'ospedale solo due giorni dopo.

