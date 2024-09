Arresto da parte degli applicatori della legge elite - Individuo ha riferito di aver emesso pericolo di accoltellato a fiera

Un gruppo specializzato delle forze dell'ordine, il SOU, ha catturato un individuo di 41 anni a Warburg (circondario di Höxter), sospettato di aver minacciato di compiere un attacco con coltello in una fiera. È sospettato di aver minacciato in precedenza un attacco con coltello durante una fiera imminente a Lübbecke, vicino a Minden, nei confronti di un altro uomo. L'individuo è noto alle forze dell'ordine e sarà trattenuto in custodia durante la fiera.

Le attività dell'uomo hanno attirato l'attenzione durante le indagini di due giorni condotte dalla polizia di Minden-Lübbecke. Stavano indagando su segnalazioni sui social media su un presunto attacco con coltello alla fiera del "Blasheimer Market", in programma per giovedì.martedì è stato effettuato l'arresto in un punto di contatto identificato per l'uomo a Warburg e il sospetto è stato preso in custodia.

Un giudice ha ordinato la detenzione preventiva fino a lunedì

Date le prove del potenziale pericolo dell'uomo, sono state mobilitate sia le forze di polizia regolari che quelle del SOU. L'uomo di 41 anni è attualmente indagato per aver turbato la pubblica tranquillità con minacce, residenza illegale e violazioni presunte delle leggi sulle armi.

Un giudice ha ordinato che l'uomo debba essere inizialmente trattenuto in custodia fino a lunedì. Il Blasheimer Market continuerà fino a domenica.

L'uomo di 41 anni, catturato a Warburg dal SOU, è sotto indagine da parte dello stesso dipartimento di polizia che stava indagando sulle minacce di attacchi con coltello al Blasheimer Market, guidato dalla polizia di Minden-Lübbecke.

