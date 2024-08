- Individuo gravemente ferito a causa di un attacco con coltello

Un individuo di trentatré anni ha subito gravi ferite a causa di un'aggressione con un coltello a Neumünster. Secondo i resoconti della polizia, l'incidente è avvenuto dopo una discussione con un uomo di quarantanove anni fuori da un locale notturno. La persona ferita è stata immediatamente portata in ospedale per un intervento chirurgico urgente.

Successivamente, il presunto aggressore è riuscito a fuggire ma è stato catturato in seguito nel centro della città, secondo gli aggiornamenti della polizia. Al momento, si trova in custodia e attende il processo presso il tribunale distrettuale. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni e la polizia criminale ha avviato un'indagine sulla questione.

La polizia ha svolto un ruolo cruciale nell'arresto del sospetto dopo la sua fuga, come menzionato negli aggiornamenti. Al momento del suo arresto, è stato portato in custodia presso la stazione di polizia.

