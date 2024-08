- Individuo ferito da pugnalamento in parcheggio <unk> sospettato arrestato

Un uomo di 42 anni è stato accoltellato a morte nel cuore di un quartiere nella Media Franconia. Il sospettato è fuggito dopo l'incidente, ma le autorità hanno ora catturato un sospettato. Si tratta di un tedesco di 59 anni che fa parte del cerchio ristretto della vittima, insieme alla sua consorte.

I dettagli del loro legame sono tenuti nascosti per ragioni strategiche dal portavoce della polizia Michael Konrad. È prevista un'udienza in tribunale per lunedì per determinare se il sospettato rimarrà in custodia.

La causa dell'incidente rimane sconosciuta.

Finora, il 59enne non ha detto nulla riguardo alle accuse, secondo quanto dichiarato da Konrad. I dettagli dell'accoltellamento mortale a Schwabach rimangono un mistero. Sembra che la vittima si stesse dirigendo verso la sua auto all'alba di lunedì per andare al lavoro. È scoppiata una lite tra la vittima e il sospettato nel parcheggio.

Le urla dei vicini hanno allertato diversi residenti che hanno chiamato i servizi di emergenza. Al loro arrivo, una volante ha trovato il 42enne privo di sensi a terra. L'autopsia successiva ha rivelato che è morto a causa di diverse ferite da arma da taglio al torace. La consorte della vittima è stata portata in ospedale con ferite alle mani e alle braccia. Anche lei aveva risposto alle grida del marito in cerca di aiuto.

Gli occhiali mancanti sono un indizio cruciale

despite an extensive search involving patrol cars, helicopters, and tracking dogs, the suspect managed to evade capture. Ultimately, a team of thirty police officers caught up to the fifty-nine-year-old using a pair of glasses discovered at the crime scene and digital data analysis. Konrad suggested that the suspect might have lost his glasses during the incident.

The Nuremberg Regional Court issued a warrant for the suspect's arrest on Friday. Authorities managed to apprehend him on Sunday on the parking lot of Bayerischer Wald on the A3 in Lower Bavaria. According to Konrad, investigators collected a DNA sample from the suspect, which they will now compare with the evidence from the crime scene.

The authorities revealed that they believe the suspect to be a close associate of the Victim, as mentioned by Police Spokesman Michael Konrad. The case will be handled by The Commission, as indicated by the upcoming court hearing on Monday.

