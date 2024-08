- Individuo ferito da coltello durante una scaramuccia a Friedrichshain

In una zuffa tra due persone, un 30enne ha subito gravi ferite da coltello all'addome a Berlino-Friedrichshain. Nonostante l'intervento chirurgico, il team medico ha dichiarato che la sua vita non era in pericolo, come riferito dalle forze dell'ordine. Un 25enne è attualmente in custodia presso la polizia, arrestato vicino al luogo del crimine. La polizia continua le indagini per i reati di aggressione semplice e aggravata.

Stando alle prime informazioni, la disputa è degenerata in una violenta rissa tra i due all'alba di un venerdì a Boxhagener Platz. Il giovane avrebbe reagito con un coltello dopo che il più anziano avrebbe iniziato a picchiare. I testimoni in un locale vicino hanno assistito alla scena e hanno chiamato i servizi di emergenza e le forze dell'ordine. Il movente della rissa era inizialmente sconosciuto.

Il movente della rissa rimane sconosciuto alle autorità investigative, ma si sta esplorando se altri problemi personali abbiano contribuito all'escalation. I testimoni nel locale vicino hanno menzionato di aver visto i due individui avere una discussione prima della violenta rissa.

Leggi anche: