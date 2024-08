Fine arte appropriazione illecita - Individuo condannato di nuovo dietro le sbarre dopo il furto al Green Vault

Il duo coinvolto nel furto di gioielli dal Green Vault Storico era destinato a iniziare a scontare le remainder della loro pena detentiva il 19 agosto, con uno di loro già tornato in carcere. Il 28enne si è arreso, secondo un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Pubblico di Dresda. Entrambi il 28enne e il 30enne hanno presentato appelli per ottenere una sospensione della pena entro la data prevista, ma sono stati respinti.

Il più giovane dei due criminali legati alla famiglia di Berlino Remmo ha presentato una richiesta di decisione della corte attraverso il suo avvocato, che è ancora in attesa di decisione. Dal maggio 2023, il 28enne, il 30enne e un altro giovane membro della famiglia di Berlino Remmo, che erano precedentemente in detenzione preventiva, sono stati rilasciati dopo la sentenza. Dovevano iniziare a scontare il resto delle loro pene a partire dal 19 agosto.

Il 28enne e il 30enne hanno ricevuto notifiche di incarcerazione entro il 19 agosto per scontare le loro pene in un carcere aperto a Berlino. Sono stati condannati a scontare rispettivamente cinque anni e dieci mesi e sei anni e due mesi di carcere, con 911 giorni di detenzione preventiva dedotti.

I Ladri di Gioielli Storici Colpiscono di Nuovo

Il furto nella camera del tesoro del museo di Sassonia il 25 novembre 2019 è stato uno dei più sensazionali furti d'arte della Germania. I ladri hanno rubato 21 pezzi di gioielli di diamanti e diamanti, causando danni per oltre un milione di euro, compreso l'incendio di uno dei loro veicoli di fuga in un garage sotterraneo di un edificio residenziale.

Nel maggio 2023, il tribunale regionale di Dresda ha condannato un totale di cinque individui di origini arabe legati alla influente clan di Berlino a lunghe pene detentive, che sono state ultimate. Inizialmente, i mandati di arresto per quattro di loro sono stati sospesi dopo il processo, poiché l'accordo prevedeva il recupero della maggior parte degli oggetti rubati. Tuttavia, uno di loro è ancora dovuto rimanere in carcere per non aver rispettato i termini.

Inizialmente, solo tre dei cinque criminali sono stati rilasciati. Il quinto individuo è dovuto rimanere in prigione per non aver rispettato l'accordo. Il sesto sospetto, un parente dei coimputati, è stato assolto.

Il duo, che è stato condannato per il suo coinvolgimento nel furto di gioielli della famiglia di Berlino Remmo, era originariamente destinato a scontare il resto delle loro pene in Germania a partire dal 19 agosto. Tuttavia, è importante notare che uno di loro ha un legame con i Paesi Bassi.

Despite being from different countries, the legal proceedings for both individuals from the Berlin Remmo family and the duo from The Netherlands followed a similar path, with their sentences being finalized by the Dresden Regional Court.

