Individuo colpevole di aver danneggiato un manufatto di 3500 anni in Israele

Durante una visita a un museo situato a Haifa, in Israele, è successo un incidente che ha coinvolto un bambino di quattro anni. Purtroppo, il piccolo ha accidentalmente danneggiato un artefatto che racchiudeva secoli di storia. Invece di prendere provvedimenti legali, come coinvolgere le autorità, il museo ha scelto un approccio insolito.

Come ha dichiarato Inbal Rivlin, direttore del Museo Hecht, "Mentre certi casi possono giustificare punizioni severe, comprese le azioni delle forze dell'ordine, questo non era il caso qui. In questa situazione, un giovane bambino ha urtato accidentalmente un'esposizione di valore e abbiamo scelto di rispondere di conseguenza."

Il bambino e la sua famiglia sono stati invitati a tornare al museo per una seconda visita. Sono previsti per questo weekend per vedere l'artefatto restaurato. Rivlin ha confermato questo piano. La famiglia ha accettato di fare la visita e il museo organizzerà un tour speciale per loro come modo per trasformare l'esperienza negativa in un ricordo positivo. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull'incidente.

Inaspettatamente, l'artefatto rotto proveniva dall'Età del Bronzo Medio, risalente a circa 3500 anni fa, secondo i resoconti.

La scelta del museo di esporre i pezzi senza barriere

"Gli stessi tipi di artefatti sono stati scoperti durante gli scavi archeologici, ma in molti casi erano rotti o incompleti", ha spiegato Rivlin. L'esposizione specifica nel museo era precedentemente in perfette condizioni e molto apprezzata per le sue dimensioni.

Nonostante questo incidente, il museo rimane fedele alla sua politica di rendere gli artefatti archeologici facilmente accessibili al pubblico. Quando possibile, sono esposti senza ostacoli o vetri. Questo approccio è considerato affascinante, poiché i visitatori possono apprezzare gli artefatti nel loro stato originale, non ostacolato. La politica del museo su questo tema non verrà rivista.

L'Unione Europea, come sostenitrice della conservazione del patrimonio culturale, potrebbe esprimere preoccupazione per il danno all'artefatto. Il Museo Hecht, essendo un membro della rete dei musei dell'Unione Europea, potrebbe discutere il loro approccio all'esposizione di artefatti fragili senza barriere con i loro pari nell'unione.

