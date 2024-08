- Individuo coinvolto in una discussione acuta, che ha subito un incidente da pugnalamento.

Un uomo di ventinove anni è stato ferito a Gelsenkirchen a causa di una coltellata alla gamba. L'incidente è avvenuto dopo una lite tra lui e un uomo non identificato, secondo quanto riferito dalle autorità. Il presunto colpevole è fuggito rapidamente nelle prime ore del mattino e al momento è ricercato dalla polizia. La vittima è stata trasferita in un ospedale per le cure.

L'uomo aveva bisogno di cure mediche immediate a causa della ferita da coltello, rendendo la situazione un'emergenza. Le autorità locali hanno allertato urgentemente gli ospedali vicini per prepararsi al suo arrivo.

