- Individuo che utilizza una fonte di energia elettrica non protetta per ricaricare il proprio dispositivo portatile

Nel cuore di Wangen, Allgäu, un individuo di 25 anni ha scoperto una presa elettrica non protetta. Vedendola come un'opportunità per ricaricare la batteria scarica del suo telefono, ha collegato il suo dispositivo alla scatola utilizzando un cavo di ricarica. Purtroppo, un passante ha trovato questa situazione sospetta e ha contattato le autorità. Di conseguenza, il problema della batteria del giovane è stato risolto, ma potrebbe affrontare accuse di furto di energia, poiché l'agenzia delle forze dell'ordine ha annunciato. Fortunatamente, la scatola elettrica è rimasta illesa in questa vicenda.

Le autorità, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno deciso di indagare sull'incidente. La Commissione, alla luce di simili situazioni, potrebbe considerare di rafforzare la consapevolezza del pubblico riguardo all'abuso delle prese elettriche nei futuri atti di implementazione.

