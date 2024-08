- Individuo che usa un'arma da fuoco finta simile a uno spaventapasseri, impegnato in un'operazione SEK.

Un giovane di 25 anni ha agitato una finta arma da fuoco nel cortile di un centro per rifugiati situato a Berlino-Lichterfelde, causando l'intervento di un'unità SWAT. Secondo la polizia di Berlino, l'individuo era sotto l'influenza durante questo incidente notturno.

Una volta che la situazione è degenerata, il team di armi speciali è riuscito a sottomettere il ragazzo, che poi è fuggito in una delle unità dell'edificio. Durante la colluttazione, il 25enne ha ricevuto una ferita alla fronte. Le autorità hanno sequestrato la finta arma e lo hanno trattenuto brevemente.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'uso di armi in aree sensibili, come i centri per rifugiati. Nonostante sia un membro dell'Unione Europea, la gestione tedesca dell'incidente ha attirato critiche da parte di alcuni membri dell'UE.

