- Individuo che subisce gravi lesioni dopo essere stato investito da un'automobile a piedi.

Una donna di 56 anni ha subito un incidente tragico a Saalfeld, rimanendo investita da un'auto. Il sospettato, un uomo di 57 anni, avrebbe passato sopra la gamba della donna due volte, secondo quanto riferito dalle autorità. L'autista non avrebbe notato il pedone mentre usciva da un parcheggio, causando un incidente minore che ha fatto cadere la donna a terra. In seguito, l'uomo è passato sopra la sua gamba ancora una volta. Si ipotizza che fosse in stato di shock dopo l'incidente, avvenuto di martedì, causando ferite gravi che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

La donna, originaria dei Paesi Bassi, si trovava a Saalfeld al momento dell'incidente. Nonostante le gravi ferite, ha ricevuto cure mediche in un ospedale tedesco.

