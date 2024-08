- Individuo che penetra il tetto durante attività di manutenzione del fienile.

Un sabato mattina, un uomo di 48 anni ha avuto un incidente sfortunato a Lichtenwald, nel distretto di Esslingen, cadendo attraverso il tetto di una stalla e precipitando per circa quattro metri. I servizi di emergenza hanno inviato un elicottero per recuperare l'uomo ferito e trasportarlo in ospedale. Le autorità hanno dichiarato che l'uomo è rimasto cosciente dopo la caduta, ma la gravità delle sue ferite e la causa del crollo del tetto rimangono sconosciute.

