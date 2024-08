- Individuo che non rispetta la restrizione imposta dal tribunale, che guida un veicolo da taxi.

Le autorità di Kaiserslautern hanno ritirato la patente di guida a un individuo sospettato di esercitare il servizio di taxi nonostante un divieto di guida. Questo individuo, di 22 anni, era stato precedentemente beccato a guidare a 33 km/h oltre il limite di velocità in un'area urbana, come hanno rivelato le autorità lo scorso anno. Nonostante gli fosse stato inflitto un divieto di guida di un mese, iniziato ad agosto, non aveva consegnato la patente, costringendo la polizia a fargli una visita a casa.

Presto, sabato mattina, un familiare ha informato le autorità che l'uomo era ancora a letto. Il motivo? Aveva esercitato il servizio di taxi per tutta la notte. In risposta, le autorità hanno sequestrato la sua patente di guida. Inoltre, sono state avviate procedure contro di lui per guida senza licenza valida.

Le azioni dell'individuo di operare un taxi nonostante il divieto di guida hanno suscitato preoccupazione nell'ambito della regolamentazione dei trasporti e delle telecomunicazioni. Le indagini successive hanno rivelato il suo coinvolgimento nel fornire servizi di trasporto non autorizzati.

