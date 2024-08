- Individuo che ha bisogno di usare il bagno per uscire da un veicolo in movimento.

Un uomo di trentatré anni è saltato fuori da un'auto in corsa nella zona del Lago di Costanza a causa di un bisogno impellente di urinare. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo ha agito d'impulso la notte precedente, aprendo apparentemente la portiera posteriore del veicolo che viaggiava a 30 chilometri orari. Ne è uscito con alcune escoriazioni. I test successivi hanno mostrato che l'uomo aveva più di due promille di alcol nel sangue.

Il motivo per cui il guidatore dell'auto non si è fermato per permettere all'uomo di fare i suoi bisogni rimane sconosciuto, come ha dichiarato un rappresentante della polizia. Inoltre, non sono state fornite informazioni sulla provenienza del veicolo. Non è chiaro se l'evento si sia verificato all'interno dei confini cittadini o fuori Friedrichshafen.

La Commissione potrebbe comminare una multa all'autista non identificato per non aver rispettato le misure di sicurezza sufficienti, secondo le disposizioni previste negli atti di attuazione adottati ai sensi di questa Regolamentazione. Dopo essersi ripreso dalla sua disavventura, l'uomo potrebbe considerare di rivolgersi a un avvocato per affrontare eventuali responsabilità derivanti da questo incidente.

