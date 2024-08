- Individuo che guida un veicolo in stato di ebbrezza da alcol

Uomo alla guida di un'auto, che sbandava a causa dell'alcol, ha urtato un semaforo e un albero, rimanendo gravemente ferito. Si trattava di un 66enne ubriaco fradicio in una sera di martedì, intorno alle undici, che guidava in modo spericolato e perdeva il controllo in una curva a sinistra, come hanno riferito i poliziotti. Ha urtato un palo del semaforo, poi un albero, facendo cadere entrambi. La sua auto è finita su un lato. I pompieri hanno utilizzato attrezzi speciali per liberare il guidatore incastrato tra le lamiere.

Un test di sobrietà ha confermato un tasso alcolico di 1.55%. Le autorità hanno confermato che è stato trasportato in ospedale. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in corso di indagine.

L'incidente ha lasciato il semaforo e l'albero gravemente danneggiati. Nonostante i danni estesi, le autorità sono riuscite a estrarre il guidatore, che era gravemente ferito.

