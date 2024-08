- Individuo arrestato per traffico clandestino di droga

Al confine meridionale del valico di Otay Mesa, appena fuori San Diego, gli ufficiali della dogana degli Stati Uniti non sono estranei al sequestro delle merci dei trafficanti di droga. Tuttavia, una recente operazione ha dato risultati eccezionali. Secondo un rapporto del Dipartimento della Sicurezza Nazionale (CBP), gli ufficiali sono diventati sospettosi nei confronti di un camion che trasportava merci negli Stati Uniti, guidato da un uomo di 29 anni originario del Messico. Hanno quindi fatto deviare il conducente per un'ispezione secondaria in un altro posto di controllo. Lì, hanno scoperto grandi quantità di metanfetamina, anche nota come met.

La particolarità di questo tentativo di contrabbando stava nella dissimulazione della droga. Le sostanze illecite erano nascoste sotto circa 1.220 finte angurie. Da lontano, potrebbero sembrare angurie vere, ma un'ispezione più attenta rivela che sono pacchi malamente nascosti. I colorati inganni pesavano una massa enorme di 4.587 libbre, equivalenti a oltre due tonnellate. Il valore nero stimato sul mercato nero: oltre cinque milioni di dollari.

Campagna anti-contrabbando prende slancio

Il CBP ha confermato il sequestro della droga e ha consegnato il conducente alla Sicurezza Interna. Rosa E. Hernandez, a capo dell'ufficio di frontiera di Otay Mesa, ha espresso soddisfazione: "Sono estremamente orgogliosa del nostro team e del loro eccezionale lavoro delle ultime settimane nel scoprire metodi di contrabbando sofisticati e vari". Poiché i cartelli della droga continuano a inventare nuovi metodi, Hernandez ha detto che gli agenti di frontiera devono continuamente innovare per contrastarli.

Il sequestro delle angurie piene di metanfetamina era parte dell'Operazione Apollo. Iniziativa sotto la quale gli ufficiali raccolgono informazioni e collaborano con altre agenzie statali per intensificare gli sforzi contro il contrabbando di droga dal Messico.

In seguito all'operazione, le autorità hanno annunciato un maggiore focus sul rilevamento di contrabbando nascosto. Hanno rivelato che stanno monitorando il contrabbando di altre sostanze illecite, non solo metanfetamina.

Nonostante il successo dell'Operazione Apollo nel sequestrare le angurie piene di metanfetamina, gli ufficiali hanno riconosciuto la necessità di ulteriori misure. Hanno dichiarato che presteranno attenzione anche al contrabbando di altri prodotti medicinali, se nascosti di nascosto, per garantire una sicurezza di frontiera completa.

