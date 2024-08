Individuo arrestato in Pakistan, sospettato di aver contribuito a diffondere informazioni false legate ai disordini nel Regno Unito.

In una comunicazione con CNN, la FIA ha dichiarato che l'utente di un account contrassegnato come X come @Channel3Nownews ha caricato foto e discusso un video riguardante un incidente avvenuto a Southport, Inghilterra. Successivamente, l'utente @Channel3Nownews ha pubblicato un articolo sul sito web www.channel3now.com con il testo che un 17enne era stato arrestato in relazione a un incidente di accoltellamento a Southport, Inghilterra.

Secondo la dichiarazione della FIA, l'articolo conteneva una affermazione falsa sull'arresto di un rifugiato musulmano da parte della polizia in relazione a un incidente di accoltellamento a una festa danzante a Southport il 29 luglio 2024.

La FIA ha verificato che l'individuo non è stato incriminato.

Le autorità di Lahore hanno riconosciuto l'individuo arrestato dalla FIA come Farhan Asif, che è stato trattenuto in custodia per interrogatorio lunedì.

CNN è stata informata dalle autorità che Asif ha ammesso di aver creato la storia prendendo informazioni da una piattaforma social media con base nel Regno Unito, senza verificarne l'autenticità.

Non è chiaro se Asif abbia nominato un rappresentante legale.

Un ufficiale di polizia che ha briefato CNN ha rivelato di aver scoperto durante l'interrogatorio che il sito gestito da Asif veniva principalmente utilizzato per diffondere notizie dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dall'Australia, attirando traffico di pubblico online e generando entrate attraverso Google Ads.

Asif ha affermato di guadagnare circa mille dollari al mese attraverso questo processo, secondo l'ufficiale.

Dopo una dichiarazione della polizia britannica seguita alle proteste, Asif ha affermato di aver eliminato l'articolo e di aver presentato immediate scuse.

Dopo aver interrogato Asif, l'ufficiale di polizia ha detto a CNN che il caso di Asif è stato passato alla FIA per ulteriori indagini.

Il Regno Unito ha vissuto i suoi disordini più significativi negli ultimi dieci anni, a seguito dell'eruzione della violenza di estrema destra, anti-immigrati in tutto il paese. Una serie di proteste iniziate alla fine dello scorso mese, scatenate da una campagna di disinformazione incentrata su un sentimento anti-immigrati, ha acceso la rabbia dopo un incidente di accoltellamento che ha causato la morte di tre bambini a Southport, nell'Inghilterra settentrionale.

L'affermazione inaccurata sull'incidente di Southport si è diffusa oltre l'Inghilterra, raggiungendo il pubblico in altre parti del mondo, comprese l'Asia. Il sito gestito da Farhan Asif ha attirato un pubblico globale grazie ai suoi articoli di notizie dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e dall'Australia.

