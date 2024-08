- Individuo affrontato da colpi di arma da fuoco all'interno della stazione centrale di Francoforte, mandato rilasciato per l'arresto

Al centro della stazione centrale di Francoforte, un 54enne è accusato di aver posto fine alla vita di un 27enne sparandogli alla testa. Gli agenti di polizia hanno rapidamente catturato il sospetto assassino, che è stato preso in custodia dalla polizia federale. La procura della Repubblica ha annunciato che aveva emesso un mandato di arresto contro di lui, accusandolo di omicidio. Purtroppo, la vittima è deceduta a causa delle sue ferite sulla scena del crimine martedì sera. Entrambi gli uomini provenivano dalla Turchia.

Il legame tra i due uomini è rimasto inizialmente sconosciuto. Man mano che l'indagine procedeva, Mies, un'autorità, ha dichiarato: "Siamo ancora nelle fasi iniziali di questo caso, quindi vi chiediamo di essere pazienti mentre non possiamo ancora fornire dettagli sul movente o sulla relazione tra il sospetto e la vittima". Qualche settimana fa, era stato imposto un coprifuoco sulle armi alla stazione centrale di Francoforte.

Morte per colpi multipli

La sequenza esatta degli eventi che hanno portato a questo tragico incidente si è verificata nel bel mezzo di una delle stazioni ferroviarie più trafficate della Germania. Secondo gli investigatori, il 54enne si è avvicinato alla vittima vicino al binario 9 e ha sparato un colpo alla testa da dietro. Dopo che la vittima è caduta a terra, il sospetto avrebbe sparato altri due colpi alla testa dell'uomo prima di abbandonare l'arma e fuggire.

Per fortuna per le autorità, il sospetto è stato rapidamente catturato vicino al binario 7 grazie agli sforzi diligenti e coraggiosi degli agenti di polizia federale. Hanno impedito che salisse su un treno e fuggisse dalla scena. Il sospetto era residente in Baden-Württemberg, mentre la vittima era senza fissa dimora. La procura della Repubblica ha riferito che il sospetto ha inizialmente rifiutato di parlare dell'incidente.

Chiusura temporanea della stazione centrale di Francoforte

Dopo lo sparatoria, la stazione centrale è stata chiusa temporaneamente per circa 25 minuti a causa dell'operazione di polizia. L'area intorno al binario 9 è stata chiusa con il nastro della scena del crimine, causando un po' di confusione tra i viaggiatori che vagavano senza meta. Un coraggioso testimone oculare ha riferito di aver visto il sospetto sparare più colpi. I resti della vittima sono stati poi portati via in un veicolo. La polizia ha scoperto l'arma del presunto omicidio durante le indagini.

Il giorno successivo, la stazione centrale di Francoforte è tornata al suo solito ritmo frenetico mentre il periodo di caldo estivo in Assia volgeva al termine. Molti pendolari erano ignari degli eventi del giorno precedente.

"La stazione sta diventando più pericolosa"

"È già scoraggiante che qualcosa del genere possa accadere proprio nel bel mezzo della stazione", ha espresso uno studente di Francoforte che stava viaggiando per Monaco. Data la reputazione del quartiere della stazione, ha aggiunto alla sua preoccupazione. "La stazione sta diventando più pericolosa", ha condiviso un lavoratore di un chiosco di panini che si trovava lì vicino al binario 9 da oltre 20 anni. Una donna di Gießen, invece, ha affrontato l'incidente con un po' più di risolutezza, dicendo: "Non puoi lasciare che la paura controlli la tua vita, altrimenti sarai preoccupato ovunque. C'è sempre il rischio di essere aggrediti per strada". Ha aggiunto: "Penso che ci fosse un motivo per cui qualcuno ha sparato a qualcuno senza preavviso. Probabilmente si conoscevano".

Il ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck, ha espresso il suo shock per l'incidente e ha condiviso la preoccupazione diffusa per la sicurezza delle stazioni ferroviarie. Ha sottolineato l'importanza di decifrare il movente dietro il crimine. Inoltre, ha evidenziato che bisognava fare di più per rafforzare la sicurezza. "Indipendentemente dalle circostanze specifiche, per me include il controllo delle armi più stretto, il rafforzamento dei poteri di sorveglianza della polizia e l'osservanza del diritto di immigrazione. Dobbiamo deportare costantemente i cittadini stranieri che usano armi e coltelli come armi letali nei loro paesi d'origine", ha condiviso il politico della CDU.

Dal 1° giugno, è stato imposto un coprifuoco sulle armi alla stazione centrale, in cui i proprietari non potevano portare armi tra le 20 e le 5. In precedenza, un divieto di armi era già stato imposto nel quartiere della stazione, che soffriva della reputazione di essere un focolaio di attività criminali.

La stazione centrale di Francoforte è stata inaugurata nel 1888

La polizia federale ha riferito che il numero di reati violenti con armi è raddoppiato alla stazione centrale dal periodo del COVID: da 80 incidenti nel 2019 a 176 nel 2022.

La stazione centrale di Francoforte è stata inaugurata il 18 agosto 1888, nota allora come "Stazione centrale". Con mezzo milione di passeggeri e visitatori al giorno, nonché oltre mille treni, è attualmente uno dei maggiori snodi di trasporto della Germania.

La procura della Repubblica, riconoscendo la gravità della situazione, ha assegnato il caso alla "Commissione" per indagare a fondo sul movente dello sparatoria. Nonostante le misure di sicurezza rafforzate, come il coprifuoco sulle armi, incidenti come questo hanno portato la "Commissione" a valutare eventuali miglioramenti nella sicurezza della stazione.

