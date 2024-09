Individui sotto controllo per aver registrato un'aggressione sessuale di gruppo ad Iserlohn.

Dopo un presunto episodio di violenza sessuale di gruppo a Iserlohn, nella regione del Sauerland, le autorità hanno ottenuto un video girato con il cellulare del crimine. Questa prova è stata trovata su uno dei dispositivi degli imputati, secondo Michael Burggraf, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Hagen. Come riportato in precedenza da Bild, i responsabili avrebbero apparentemente registrato l'aggressione con i loro telefoni.

L'episodio, avvenuto nella notte di sabato e nella mattinata di domenica, avrebbe visto coinvolti diversi aggressori che hanno attaccato un rifugiato iraniano di 30 anni in un edificio abbandonato di una birreria. Lo hanno legato e sottoposto a un'aggressione sessuale di gruppo, con l'intento principale di infliggergli umiliazione morale, secondo gli investigatori. Quattro uomini di 24, 34, 42 e 46 anni sono stati rapidamente arrestati vicino alla scena e sono stati in custodia dal lunedì.

Due sospetti ancora a piede libero

Due sospetti aggiuntivi rimangono ancora non identificati e a piede libero, ha notato il pubblico ministero capo. La vittima aveva inizialmente dichiarato di essere stata aggredita da sei uomini.

La vittima di 30 anni aveva criticato pubblicamente la leadership politica iraniana e aveva subito persecuzioni come rifugiato. Tuttavia, gli imputati detenuti hanno negato ogni coinvolgimento e hanno dichiarato di avere la cittadinanza danese e olandese oltre alle radici iraniane. Hanno scelto di non commentare le accuse contro di loro.

In esame la possibilità di un movente politico

Date le posizioni politiche della vittima, le agenzie di protezione dello stato hanno preso in carico le indagini. Tuttavia, non è stato ancora confermato un movente politico dietro il crimine. La verifica delle affermazioni dei sospetti riguardo alle loro identità è ancora in corso, poiché non avevano i passaporti con loro. Le loro affermazioni stanno ora essere verificate nei loro paesi d'origine, secondo Burggraf. "Questo è un processo in corso", ha aggiunto.

Le autorità dell'Unione Europea seguono da vicino la situazione, data la posizione politica della vittima come critico del regime iraniano. L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per l'episodio e le sue possibili implicazioni per i rifugiati in Germania.

