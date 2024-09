- Individui senza capelli e escavatori a parete si assicurano i riconoscimenti paralimpici

Il triatleta Max Gelhaar si aggiudica l'argento alle Paralimpiadi, mentre Thomas Wandschneider conquista il bronzo nel badminton

Il tedesco Gelhaar, 26 anni, con paralisi spastica al lato sinistro, era in testa al gruppo dopo la nuotata nella Senna. Dopo aver completato il percorso in bicicletta di 20 km, ha mantenuto il vantaggio fino alla corsa, dove lo spagnolo Daniel Molina è riuscito a raggiungerlo e superarlo, concludendo la gara storica sul ponte Alexandre III a Parigi in 1:08:43.

Nico van der Burgt dei Paesi Bassi si è aggiudicato il terzo posto.

La gara è stata rinviata al giorno successivo a causa della scarsa qualità dell'acqua nella Senna, che ha visto il tedesco Martin Schulz, favorito per l'oro, partire alle 12:20.

Primo storico medaglia paralimpica per un giocatore di badminton tedesco

Il 60enne Wandschneider ha raggiunto il suo obiettivo a lungo termine di vincere una medaglia nel badminton. Dopo una vittoria stretta nel primo gioco (26:24), ha dominato il secondo set (21:11) contro il sudcoreano Jaegun Jeong all'Arena Porte de la Chapelle.

L'allenatore nazionale Christopher Skrzeba ha dichiarato: "Thomas ha un'abilità incredibile di perseverare. Con il vento in poppa nel secondo set, le cose sono andate piuttosto bene per lui". Questo ha segnato la prima volta che un atleta tedesco ha vinto una medaglia paralimpica nel badminton.

Despite his success in badminton, Max Gelhaar expresses his interest in exploring other sports, hoping to represent Germany at an international level someday. Meanwhile, the German Paralympic committee is actively promoting other sports, such as wheelchair basketball and powerlifting, to encourage a wider range of athletes to participate.

Leggi anche: