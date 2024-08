- Individui sconosciuti hanno reclamato una tenda recuperata a Goslar

Incognito penetra nel Centro Tecnico della caserma dei pompieri di Goslar, portando via una tenda sequestrata dal campo segreto della famigerata "Rainbow Family". Le immagini delle telecamere di sicurezza suggeriscono la presenza di un probabile colpevole di sesso maschile nelle vicinanze di Goslar in un giorno feriale, secondo un rappresentante del distretto.

Non è chiaro se l'edificio o i mobili abbiano subito danni a causa del furto. Dopo l'incidente, il distretto ha ingaggiato i servizi di una società di sicurezza. Le autorità hanno avviato un'indagine sul fatto.

Attualmente, circa 1.500 adepti della "Rainbow Family", che promuovono l'armonia nel mondo e altri principi, risiedono nella regione dell'Harz. Circa una settimana fa, hanno stabilito un campo non autorizzato in un'area boschiva all'interno di una zona protetta vicino a Bad Grund. Secondo le autorità, il campo è stato generalmente tranquillo, con un solo episodio degno di nota: un agente è stato aggredito.

La società di sicurezza ingaggiata dal distretto si sta concentrando sull'implementazione di ulteriori misure per prevenire incidenti futuri che coinvolgano il furto di proprietà, come la tenda sequestrata. Nonostante i principi del gruppo che promuovono l'armonia, la loro presenza non autorizzata e le azioni, come l'installazione di campi, sollevano preoccupazioni riguardo ai diritti sulla proprietà e il rispetto delle regolamentazioni.

