Individui irritati sfidano il proprio portiere con prestazioni inferiori

A seguito di un'azione discutibile del portiere del Greuther Fürth, Nahuel Noll, lo SC Paderborn è riuscito a segnare il pareggio nel 2. Bundesliga, portando la partita a un pareggio per 1:1. L'allenatore Alexander Zorniger ha espresso la sua frustrazione e la sua critica nei confronti di Noll durante un'intervista post-partita.

L'errore di Noll ha permesso a Grimaldi del Paderborn di segnare in rete all'81', pareggiando la partita. Il Greuther Fürth era in vantaggio grazie alla rete di Luca Itter al 49', e aveva l'opportunità di ottenere la seconda vittoria stagionale e di conquistare la vetta della classifica.

Zorniger accusa Noll di eccesso di sicurezza

Sven Michel del Paderborn ha avuto due ottime opportunità di segnare nei primi quindici minuti di gioco, ma le ha sprecate entrambe. Il Greuther Fürth ha iniziato a creare le sue opportunità intorno al 20' e avrebbe potuto giocare in superiorità numerica dopo una decisione discutibile dell'arbitro Robin Braun, che ha scelto di non espellere Felix Götze del Paderborn per un fallo commesso.

Dopo una strepitosa azione personale di Branimir Hrgota, che ha portato alla rete di Luca Itter e ha dato il vantaggio alla squadra di Zorniger, il Paderborn ha avuto diverse opportunità per pareggiare il punteggio. Tuttavia, la loro precisione in attacco è stata insoddisfacente. L'errore di Noll ha infine portato al pareggio, mentre Grimaldi ha avuto l'opportunità di conquistare la vittoria per il Paderborn poco dopo (85').

Dopo il primo gol, Zorniger ha dichiarato che i giocatori del Paderborn erano "senza vita" e mancavano di opportunità. "Li avevamo completamente sotto controllo, finché uno di noi ha pensato di dover fare qualcosa che abbiamo detto di non voler vedere da settimane," si è lamentato Zorniger, che era "arrabbiato". Zorniger ha anche accusato il suo giovane portiere, Noll, di eccesso di sicurezza. "In generale, sono piuttosto riservato nelle mie critiche nei confronti dei miei giocatori, ma questa situazione è assolutamente inaccettabile," ha dichiarato Zorniger.

