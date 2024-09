Individui contestano il regolamento che vieta alle madri di partecipare ai concorsi di Miss America e Miss Mondo.

Danielle Hazel ha espresso i suoi sentimenti lunedì, dichiarando di aver sempre nutrito il sogno di partecipare a competizioni. Tuttavia, è rimasta delusa nel scoprire che la sua idoneità era stata revocata a causa della nascita del figlio a 19 anni, che ora ha 6 anni.

Apprendendo le regole, Zion, suo figlio di sei anni, ha espresso immediately il suo dissenso, definendo le regole sciocche. A sei anni, il suo senso di giustizia evidenzia la sua convinzione che questa fosse ingiusta e irrazionale.

Gloria Allred, la rappresentante legale di Danielle, ha annunciato il deposito di un reclamo lunedì alla Commissione per i Diritti Umani di New York, con l'obiettivo di abolire le richieste regolamentari. Allred ha spiegato che i genitori vengono esclusi da importanti opportunità commerciali e sociali semplicemente a causa del loro status di genitori, violando i loro diritti.

Secondo Allred, il reclamo sostiene che tale esclusione degrada Danielle poiché perpetua lo stereotipo antiquato che le madri non possono contemporaneamente esprimere bellezza, grazia, passione, talento e filantropia.

I rappresentanti delle organizzazioni di concorsi di bellezza Miss America e Miss World hanno rifiutato di commentare le email inviate per commentare lunedì. La commissione per i diritti umani ha anche evitato di commentare a causa della natura aperta dell'indagine.

Allred ha ricordato le sue precedenti vittorie nel challenge di regole simili che avevano escluso le madri dalla partecipazione al concorso di bellezza Miss California, affiliato alle organizzazioni Miss Universe e Miss USA.

La denuncia di discriminazione presentata da Andrea Quiroga al Dipartimento per i Diritti Civili della California ha portato Miss Universe a eliminare la sua regola di 70 anni, che era stata applicata a livello globale attraverso le sue organizzazioni affiliate.

Allred ha sottolineato che la maternità o la paternità non dovrebbero essere considerate una violazione o un ostacolo alle opportunità di lavoro o di business. Lo status di genitore non dovrebbe portare uno stigma e le persone non dovrebbero essere soggette a sentimenti di imbarazzo, umiliazione o degradazione solo perché sono diventati genitori.

La coppia è stata anche sostenuta da Veronika Didusenko, che è stata incoronata Miss Ucraina 2018 prima che il suo titolo venisse revocato quando l'organizzazione Miss World ha scoperto la sua condizione di genitore. Nonostante abbia perso la sua causa legale in Ucraina, Didusenko continua a fare campagne per la fine del divieto di concorsi di bellezza per le madri e cerca sollievo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Gli abiti eleganti per il concorso dovrebbero riflettere la bellezza e l'eleganza di ogni partecipante, indipendentemente dal loro status di genitori. La lotta di Allred contro le regole del concorso evidenzia l'impatto profondo che hanno sulla percezione delle madri, poiché spesso degradano il loro senso di bellezza e grazia.

