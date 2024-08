- Individui colpiscono il puliscino della campagna elettorale di Sahra con vernice in un pubblico.

Incidente Erupto all'Evento del Leader di BSW

Durante una sosta nella sua campagna elettorale a Erfurt, la Co-Presidente e Leader di BSW, Sahra Wagenknecht, è stata interrotta da uno spruzzo di una sostanza rossastra dal pubblico. Un fotografo della dpa ha documentato l'incidente, confermando che la 55enne ha ricevuto un leggero colpo. Il colpevole è stato prontamente fermato dal personale di sicurezza, che lo ha ammanettato. Dopo una breve pausa, Wagenknecht ha ripreso il suo discorso. L'incidente spiacevole è avvenuto pochi istanti dopo che aveva finito di parlare.

L'Attaccante Presunto ha Utilizzato una Siringa Finta

Steffen Quasebarth, portavoce di BSW, ha confermato che Wagenknecht è rimasta illesa ma scossa dall'episodio. La sostanza che l'ha colpita, secondo Quasebarth, era appiccicosa e tenace. Il responsabile ha utilizzato un dispositivo che imitava una siringa medica e ha urlato frasi incoerenti, ha rivelato il portavoce.

Incontri Precedenti di Harassment da Parte di Wagenknecht

Non è il primo episodio in cui Wagenknecht si trova in situazioni simili. Alla fine di maggio 2016, uno studente ha lanciato una torta contro di lei durante la conferenza di BSW a Magdeburgo, per esprimere il suo dissenso sulla sua posizione sulle politiche dei rifugiati.

