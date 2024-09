- Individui arrestati dopo l'esplosione di un distributore di snack.

La polizia sta attualmente indagando su un aumento degli esplosioni di distributori di sigarette nell'area di Nordhausen, coinvolgendo due giovani. Le autorità hanno arrestato i due individui di 21 e 22 anni dopo un inseguimento riuscito, secondo i resoconti. La coppia è sospettata di aver causato un'esplosione a un distributore di sigarette a Neustadt all'alba di domenica, fuggendo poi con il bottino di sigarette e contanti a bordo di un veicolo compatto.

Durante l'interrogatorio, i sospetti hanno ammesso di aver utilizzato accendini per sigarette per innescare l'esplosivo nel distributore di Neustadt. In seguito, le autorità hanno trovato diversi accendini per sigarette inutilizzati in loro possesso durante la perquisizione del loro veicolo compatto.

