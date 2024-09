- Individui accusati di maltrattamento di rifugiati

In relazione alla violenza sessuale di gruppo denunciata ai danni di un individuo di 30 anni originario dell'Iran a Iserlohn, nella regione del Sauerland, le autorità di polizia hanno acquisito un video come prova del reato. Questo incidente sconvolgente è stato ripreso su uno dei dispositivi sequestrati a un sospetto e coincide con la versione della vittima, secondo quanto dichiarato da Michael Burggraf, portavoce della procura di Hagen. In precedenza si era ipotizzato che i responsabili avessero registrato lo stupro con i loro telefoni.

La mattina presto di una domenica, si presume che un gruppo di uomini abbia aggredito, immobilizzato e violentato collettivamente il rifugiato di 34 anni in un edificio abbandonato di una birreria a Iserlohn. L'attacco sarebbe stato mirato a umiliarlo pubblicamente. Quattro sospetti, di 24, 34, 42 e 46 anni, sono stati rapidamente arrestati in un bosco vicino e sono stati trattenuti in custodia dal lunedì successivo.

Due ancora a piede libero

La ricerca di altri due sospetti continuano, ha dichiarato il pubblico ministero capo. La vittima ha dichiarato che erano coinvolte sei persone nell'attacco.

Dopo l'incidente, il 30enne ha dichiarato agli investigatori di essere stato un dissidente contro l'establishment politico in Iran e di essere un rifugiato perseguitato. I sospetti hanno dichiarato di provenire anche loro dall'Iran, ma di avere cittadinanza danese e olandese. Non hanno ancora commentato le accuse contro di loro.

Le indagini su un possibile movente politico sono in corso, poiché questa possibilità non può essere completamente esclusa. Tuttavia, un movente politico definitivo non è stato ancora confermato, poiché la verifica delle dichiarazioni dei sospetti è ancora in corso, ha dichiarato il pubblico ministero capo. I fermati non avevano passaporti al momento dell'arresto. Le loro dichiarazioni stanno attualmente

