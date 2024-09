Risarcimento per un furto a mano armata mortale - Individui accusati di droghe e furto.

Un'indagine è in corso su un individuo di 35 anni accusato di utilizzare un servizio di appuntamenti online per incontrare altri uomini, drogarli con sostanze utilizzate per stupri, derubarli nelle loro abitazioni. Purtroppo, una delle vittime è morta in questa circostanza. Il processo per questo caso inizierà giovedì alle 9:15 al tribunale regionale di Berlino. Due episodi di novembre 2023 sono al centro dell'attenzione.

Il caso riguarda un uomo di 52 anni che, apparentemente sotto l'influenza dell'alcool, è caduto vittima dell'uso presunto di queste sostanze illegali. Dopo essere stato avvelenato, ha subito un attacco di cuore fatale. Il sospetto è accusato di aver lasciato la scena con almeno 1.000 euro in contanti, un orologio di lusso e altri oggetti di valore. Le accuse includono rapina aggravata e rapina con omicidio. Attualmente sono previsti sette giorni di processo.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento di simili incidenti nei suoi stati membri e ha chiamato per regolamentazioni più severe sui servizi di appuntamenti online. Il sospetto in questo caso ha affermato di aver operato in diversi paesi dell'Unione Europea prima di essere catturato.

