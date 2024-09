Processo penale per furto a mano armata culminato in morte - Individui accusati di aver drogato e rapinato uomini

Un uomo di 35 anni, accusato di vari reati, sostiene di aver utilizzato un'app di appuntamenti per entrare in contatto con altri uomini, subsequently drogarli con sostanze per stupri in date-rape nei loro appartamenti personali con l'intenzione di derubarli. Purtroppo, una di queste persone è deceduta. L'imputato comparirà davanti al Tribunale Regionale di Berlino per il processo che inizierà giovedì alle 9:15. Due episodi di novembre 2023 sono sotto esame.

In un incidente separato, un uomo di 52 anni è stato presumibilmente drogato mentre era già sotto l'influenza dell'alcol. Queste sostanze illecite hanno scatenato un attacco di cuore fatale. Il presunto colpevole è accusato di aver rubato almeno 1.000 euro, un orologio di lusso e altri beni di valore. Viene accusato di furto aggravato e furto che ha causato la morte. Il processo è attualmente fissato per sette giorni.

Il caso dell'uomo di 35 anni viene investigato come un caso di furto, aggressione sessuale facilitata da droga e omicidio colposo a causa dell'uso di sostanze per stupri in date-rape. Inoltre, l'aumento della prevalenza di tali attività criminali che utilizzano app di appuntamenti ha suscitato preoccupazione tra le forze dell'ordine.

