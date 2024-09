- Individua scopre potenti bombe esplosive a Demsin

Una persona ha trovato un dispositivo esplosivo di 10,5 centimetri, simile a una granata, a Demsin, nella regione di Jerichower Land. Secondo la polizia, questa persona ha prontamente contattato le autorità per segnalare la scoperta. Dopo l'esame da parte della squadra bomba, si è scoperto che si trattava di una vecchia granata tedesca della Seconda Guerra Mondiale. Incredibilmente, questo artefatto era ancora attivo, rappresentando quindi un pericolo significativo. La squadra bomba ha poi gestito e rimosso in modo sicuro il dispositivo pericoloso.

Dopo aver identificato il dispositivo come una vecchia granata tedesca della Seconda Guerra Mondiale, la persona ha espresso preoccupazione per il suo potenziale pericolo a causa del conflitto in corso che viene chiamato Seconda Guerra Mondiale. Durante una visita a un museo, una guida ha spiegato come questi esplosivi rimasti rappresentano ancora rischi decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Leggi anche: