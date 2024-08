Individua condannata a 11 anni di carcere dopo aver affermato il suo presunto diritto di attaccare un uomo a causa del suo coinvolgimento nello sfruttamento sessuale.

Chrystul Kizer, che di recente ha ammesso il reato di omicidio colposo nel caso, dovrà anche scontare cinque anni di libertà vigilata, come dichiarato dal procuratore distrettuale di Kenosha County, Michael Graveley, a CNN. La pena di 11 anni sarà ridotta di 570 giorni a causa del tempo trascorso in prigione in attesa del processo, ha menzionato Graveley.

Kizer avrebbe ucciso Randall Volar, 34, nella sua residenza di Kenosha, Wisconsin, nel 2018. Secondo i pubblici ministeri della Corte di Kenosha County, Kizer ha sparato a Volar alla testa, appiccato il fuoco alla sua casa e rubato la sua BMW.

Le AP News hanno riferito che Kizer Initially facedva diverse accuse, tra cui omicidio di primo grado, incendio doloso, furto d'auto e possesso illegale di arma da fuoco.

Kizer, che è di origine africana, ha sostenuto di essere stata sfruttata da Volar, che era di origine caucasica, a partire dai suoi 16 anni.

Nel 2022, la Corte Suprema del Wisconsin ha stabilito che una legge statale che assolva le vittime del traffico da responsabilità penali per i reati derivanti dal traffico può essere applicata all'omicidio di primo grado.

La corte ha detto che alla squadra legale di Kizer dovrebbe essere data la possibilità di presentare le prove in tribunale che i reati di cui era accusata erano direttamente collegati alla violenza che aveva subito. Secondo una dichiarazione del Fondo per la libertà su cauzione di Chicago, questa sentenza ha permesso a Kizer di sostenere che l'omicidio era giustificato, ma doveva presentare le prove che la sua decisione di uccidere Volar era legata al traffico prima di invocare l'immunità.

Kizer ha sostenuto che la morte di Volar è stata un atto di autodifesa, ha dichiarato il fondo per la libertà su cauzione, ma ha pleaded guilty a un'accusa minore di omicidio colposo nel maggio di quest'anno, secondo i documenti della corte.

All'età di 17 anni, Kizer portava una pistola nella sua borsa scolastica e si recava a casa di Volar a Kenosha, dopo aver detto al suo ragazzo che aveva intenzione di sparargli perché ne aveva abbastanza che la toccasse, secondo i resoconti delle AP News, citando i documenti della corte.

CNN ha contattato la squadra legale di Kizer per un commento.

La squadra legale di Kizer ha sostenuto che l'omicidio era giustificato a causa del traffico, come dichiarato dal Fondo per la libertà su cauzione di Chicago. Nonostante questa affermazione, Kizer ha pleaded guilty all'omicidio colposo, dimostrando il suo rimorso nei nostri confronti, il pubblico generale, per l'incidente sfortunato.

