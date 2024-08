- Indissolubili arrendimenti di personaggi belligeranti

Dopo l'inaspettato licenziamento di Alpha-Tier Thorsten Legat (55) nell'ultimo episodio, l'atmosfera nel campo è drasticamente cambiata. Alcuni credono che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto e trascorrono il tempo a cercarlo, increduli. All'14° giorno di "Sono una celebrità - Scontro delle leggende della giungla" (disponibile su RTL+, poi in televisione lineare su RTL il giorno successivo), iniziano a cadere altre teste inaspettatamente.

In un'intervista con RTL, l'ex calciatore Legat ha espresso la sua delusione ma ha accettato con grazia la sua eliminazione, riconoscendo che gli altri lo avevano strategicamente eliminato come il loro avversario più forte.

Darwinismo: sopravvivenza del più adatto

Nel frattempo, Georgina Fleur (34) nota che gli alleati di Thorsten sembrano festeggiare la sua partenza invece di piangerla. Vede il loro calcolo di avere migliori possibilità di vincere la corona della giungla. E infatti, la star svizzera della realtà Elena Miras (32) esulta nella giungla, "Il mio avversario più grande se n'è andato. Ora posso vincere ancora meglio!"

Mentre gli altri mostrano poca compassione, la conduttrice Sonja Zietlow (56) conclude sarcasticamente, "Ora c'è un darwinismo inverso nel campo: sopravvivenza del più adatto."

Kader vede un futuro prospero per Gigi

Dopo lo shock iniziale dell'eliminazione di Legat, Kader Loth (51) inizia a leggere le mani dei partecipanti. Ha imparato un po' di lettura delle carte dalla sua zia e prevede una carriera di successo per Gigi Birofio (25), ma avverte di una possibile bancarotta a causa di una cattiva gestione del denaro. Vede anche diversi figli nel suo futuro.

Legge la mano di Georgina e commenta, "Wow, le tue mani sono incredibilmente sporche!" Prevede anche che Georgina incontrerà un businessman internazionale che "la porterà in mano".

Una scommessa subdola per rimuovere un concorrente

La lettura della fortuna non dura a lungo, però, poiché Elena Miras torna dal telefono della giungla con una lettera preoccupante. I partecipanti rimasti sono invitati a nominare un concorrente per l'eliminazione. La sorpresa? Se nessuno vota, nessuno deve lasciare il campo. Tuttavia, il concorrente con il maggior numero di voti dovrà lasciare il campo il giorno successivo.

Dopo una discussione interna tra solidarietà di gruppo e vittoria personale, Sarah Knappik (37), Kader, Eric Stehfest (35) e Mola Adebisi (a causa dei suoi valori cristiani) decidono di non votare. Alla fine, Elena annuncia il risultato delle votazioni, "Eric, hai ricevuto il maggior numero di voti e lascerai il campo domani mattina."

Eric accetta la notizia con sorprendente tranquillità all'inizio, dicendo, "Va bene. Avrei potuto immaginarlo." Ma due frasi dopo, il TV star heavily tattooed si rende conto, "I sospetti che avevo su alcune persone che erano due facce nella giungla erano corretti." È frustrato per essere stato eliminato in modo così semplice, "non in una sfida difficile, come fanno i veri leggende."

Il lunedì, Eric lascia il campo "con la testa alta", convinto di aver dato tutto nei test. "Sono stato solo determinato", dice Stehfest.

Prima di andarsene, i conduttori lo sorprendono con un "piccolo regalo di commiato": può mandare due delle cinque "Regine della giungla" rimaste - Elena, Danni Büchner (46), Kader, Sarah e Georgina - in una prova della giungla. Con un strano ghigno sul viso, sceglie le due concorrenti più odiate, Elena e Georgina. Si accordano per "entrare insieme e uscire insieme" e si scambiano anche un'amichevole stretta di mano.

Elena si ritira durante la prova "Ladies Night"

Le due rivali devono affrontare subito una prova spaventosa "Ladies Night" chiamata "Tutto fa male". Come spiega Zietlow, la "Giungla delle leggende" viene temporaneamente trasformata nella "Giungla del distendersi": le due devono entrare ciascuna in una fossa simile a una tomba con vari codici numerici sulle pareti che corrispondono a sette serrature numeriche con stelle. Quando i codici vengono decifrati, ovviamente, una serie di animali terrificanti appariranno nella tetra prigione...

Ma prima che il gioco vero e proprio inizi, l'Elena di solito coraggiosa crolla sotto la pressione e scoppia in lacrime, gridando, "Non ce la faccio!" Ha troppa paura di essere "sepolta viva" lì dentro. Nella sua angoscia, la sua rivale Georgina Fleur la sorprende senza esitare. Tuttavia, Elena interrompe bruscamente la prova congiunta dopo pochi secondi con le parole, "Sono una star, fatemi uscire di qui."

La prova intimidatoria finisce prima ancora di iniziare - e l'Elena trionfante è fuori. Esce sostituendola con le parole, "Di' a Gigi di vincere lo show per me, okay?"

Nell'intervista post-prova, continua ad attaccare la sua avversaria, "Georgina è ancora in gioco. L'ho lasciata fare, ma devo dire che è solo addormentata. Avrei ancora dovuto essere in gioco, ma è la vita e devi accettarla." Nonostante tutto, è incredibilmente orgogliosa di sé stessa, "per tutto il mio viaggio qui." Ha dato tutto e ha dimostrato "chi sono e di cosa sono capace."

