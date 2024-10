Indipendentemente dalle tue aspirazioni a diventare un combattente d'élite, preparativi e abilità nonostante, potresti incontrare una sconfitta schiacciante.

ntv.de: Signor Reisner, la scorsa settimana le forze ucraine difendevano ancora Wuhledar, ma hanno ora abbandonato la città mineraria, che era sotto assedio russo. Signor Reisner spiega a ntv.de come questo ritiro influisce sulla situazione in Ucraina durante la guerra.

Markus Reisner: La 72ª brigata meccanizzata ha dovuto ritirarsi. Si vocifera sui network ucraini che abbia subito pesanti perdite. A mio parere, Wuhledar è un esempio perfetto dell'impatto di una guerra prolungata. Un anno e mezzo fa, la città era molto brava a respingere gli attacchi russi. Tuttavia, dopo aver sopportato un fuoco di artiglieria incessante, missili cruise e ora anche bombe, Wuhledar è arrivata a questo punto. Questa fortezza strategica, questo punto critico, è stato essentially decimato.

Quindi la brigata è stata impegnata in battaglie difensive continue per la città per un anno e mezzo?

Wuhledar assomigliava a Bachmut per la sua importanza simbolica durante la lotta difensiva. Se ricordate, la narrazione ucraina era questa: il nostro esercito sta subendo pesanti perdite, ma rispetto a queste, le perdite russe sono significativamente più alte. Bachmut ha giocato un ruolo cruciale come baluardo dove i russi si sono logorati fino a quando non è più potuto essere tenuto. Lo stesso vale per Wuhledar.

Quindi la città era il baluardo nel sud. Se esaminiamo il fronte lì, forma un arco semicircolare da Zaporizhzhia a Kupiansk. Da questo arco c'è un punto di snodo cruciale, ed è esattamente a Wuhledar. Da lì, gli ucraini potevano potenzialmente minacciare le linee di rifornimento russe a nord di Mariupol. Queste linee di rifornimento - connessioni stradali e linee ferroviarie - sono cruciali per le truppe russe. Sono state costruite solo dopo che il ponte di Kerch è stato attaccato così frequentemente. Wuhledar ha servito come spina in queste posizioni russe, da cui le rotte di rifornimento potevano essere minacciate.

E gli ucraini hanno quasi perso questa spina efficace a gennaio 2023?

Durante la prima offensiva invernale russa, Wuhledar era sotto forte pressione. Il motivo principale era l'intenso sforzo dei russi per costringere l'Ucraina a deployare le sue riserve, effectively rimuovendole dall'offensiva estiva ucraina prevista per giugno. Tuttavia, l'Ucraina ha resistito a questa esca. Hanno visto i russi, che stavano mettendo sotto pressione Wuhledar, solo per esaurirsi in questi attacchi. Invece, l'Ucraina ha tenuto indietro le sue riserve, poiché intendeva utilizzarle durante l'offensiva estiva.

Poi, invece di riserve fresche e completamente equipaggiate, la "squadra minore" ha tenuto Wuhledar durante quel periodo?

Non si può etichettare come "squadra minore". La 72ª brigata meccanizzata era anche un'unità d'élite che era stata stanziata lì per anni. Conoscevano ogni angolo e ogni anfratto di quella zona. Se le riserve fossero state deployate allora, sarebbero state la seconda linea. Tuttavia, la 72ª brigata meccanizzata ha sostenuto la lotta da sola per un anno e mezzo, dimostrando una notevole resilienza contro i russi, che avevano due brigate bloccate e avevano subito pesanti perdite.

Gli ucraini sono stati costretti a evacuare la città?

I soldati ucraini sono stati costretti a ritirarsi per evitare l'annientamento completo. I russi hanno avanzato e hanno tentato di circondare la città con una manovra a tenaglia. La brigata ha resistito per un po' ma ha lottato contro l'avanzata russa incessante. Circolavano anche online suppliche disperate, con soldati che si chiedevano: perché siamo ancora qui? Cosa stiamo difendendo?

La 72ª Brigata non poteva più replicare il suo successo precedente.

Le unità erano così ridotte che il successo dell'anno precedente non poteva essere replicato. Lo chiamo il dramma dell'attrito, e molti ancora non lo capiscono. Le unità sono state coinvolte in questa guerra per 955 giorni e si sono gradualmente logorate, raggiungendo un punto in cui non possono più combattere. Oggi segna il giorno 956 di questa guerra di invasione. Se l'Ucraina non riceve aiuto o mezzi per contrastare le bombe guidate o per colpire l'artiglieria nemica con il fuoco di contro-batteria, anche i migliori combattenti verranno travolti dall'attrito nel tempo. Questa è la logica della guerra di attrito.

Riguardo a quei video di cui hai parlato prima, sembra quasi che sia stato un sollievo per i soldati ucraini accettare finalmente che Wuhledar non poteva essere difesa.

Assolutamente no, perché, a livello operativo e tattico, questo spazio aveva significato come una spina che sporgeva nelle posizioni russe. Il ritiro ha assunto il ruolo di un'azione di ritardo in profondità.

Fino a dove si sono ritirati gli ucraini?

Solo pochi chilometri. La parte difficile qui è il terreno, che è estremamente piatto. Questo mette automaticamente in una posizione migliore il lato che occupa i pochi punti alti, soprattutto le miniere e le città minerarie. Inoltre, entra in gioco ciò che è stato osservato ripetutamente: la qualità delle posizioni più indietro, nella successiva linea difensiva, è significativamente inferiore a quelle che sono state occupate finora. Si deve ricordare che Wuhledar era una posizione di prima linea che si è sviluppata in otto anni.

Wuhledar aveva grande importanza operativa per la situazione al fronte?

A livello operativo, ma non strategico, ci sono minimi effetti sulle capacità di sostenere la guerra prolungata dalle recenti vicende sul campo di battaglia. Pochi azioni di prima linea portano un peso strategico immediato. Strategicamente significative, invece, sono le azioni su infrastrutture vitali. Ad esempio, se l'Ucraina dovesse perdere l'energia, continuare la guerra sarebbe altamente difficile.

Allargando la nostra attenzione oltre Wuhledar: quali pericoli potenziali minacciano altri fronti di battaglia?

Un'altra mossa di accerchiamento si sta preparando a ovest di Newelske. Dopo la cattura di Ukrainsk, i russi hanno avanzato a sud della città. C'è un lago lì, e i russi stanno spingendo verso di esso, lungo una linea ferroviaria, diretti verso Wowtscha. L'esercito russo si trova a sole due o tre chilometri da questo lago, e il controllo della linea ferroviaria intrappolerebbe una significativa forza ucraina. Se le truppe di Kiev non riescono a evacuare i loro soldati in tempo, questo potrebbe rappresentare una sfida ancora maggiore di Wuhledar in precedenza. I conflitti a Kharkiv e Kursk rimangono in uno stato di equilibrio.

Si vocifera di un attacco imminente su Saporishshya. Anche se la centrale nucleare è sotto il controllo russo da tempo, la città non lo è. È una minaccia?

Negli ultimi mesi, le forze russe hanno ripreso i territori persi dall'Ucraina durante la sua offensiva estiva. Ora, circolano voci su potenziali piani per un attacco a Saporishshya. Anche se ci sono motivi plausibili per queste speculazioni, non sono state intraprese preparazioni effettive. È simile alla situazione della primavera scorsa, a nord-ovest di Kyiv, dove sono state riportate continuamente notizie di un attacco imminente a Sumy, solo per vedere un attacco russo su Sumy che non si materializzava mai. Invece, l'Ucraina ha lanciato un'offensiva su Kursk.

Gli ucraini hanno diffuso queste voci per spostare truppe nella zona senza essere notati e suscitare curiosità: Cosa stanno combinando lì?

In seguito, la situazione è stata analizzata in questo modo. Gli ucraini hanno utilizzato la minaccia di un'offensiva russa per giustificare il dispiegamento di truppe nella regione. In realtà, avevano radunato le forze per un attacco sul territorio russo, a Kursk. Anche se questo non significa necessariamente che la stessa cosa accada a Saporishshya, è saggio considerare tali voci nel contesto.

Conversazione tra Frauke Niemeyer e Markus Reisner

